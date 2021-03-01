شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل إمارة تبوك يدشن انطلاقة فعاليات «اليوم العالمي للدفاع المدني 2021» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - برعاية أمير منطقة تبوك رئيس اللجنة الرئيسة للدفاع المدني الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، دشن وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني اليوم (الإثنين)، انطلاقة فعاليات «اليوم العالمي للدفاع المدني 2021» بالمنطقة الذي أقيم هذا العام تحت شعار «يدٌ تبني ويدٌ تحمي»، بحضور مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك العميد ناصر بن عبدالله القويزاني وعدد من قيادات مديرية المنطقة، وذلك بمقر قاعة الاجتماعات في إمارة المنطقة.

واطلع وكيل إمارة المنطقة على عرض تقديمي عن خُطة مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك لليوم العالمي، كما شاهد عرضاً مرئياً يُحاكي شعار الفعالية التي سيتم من خلالها إيصال رسالة اليوم العالمي للدفاع المدني وتعزيز الوعي المجتمعي.

وستنظم المديرية العديد من الفعاليات التوعوية وورش العمل عن بُعد عن السلامة في المنشآت التعليمية والسلامة في المنشآت الصناعية والسلامة في المنشآت الصحية وكود البناء السعودي والسلامة المهنية، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية والفرق التطوعية ذات العلاقة بالمنطقة، والتي تُسهم في تعزيز مفهوم السلامة الوقائية وأهميتها في المحافظة على الأرواح والممتلكات والمكتسبات التنموية والاقتصادية والحضارية، من خلال الاستفادة من الوسائل الحديثة الإلكترونية والمنصات التعليمية والمعاهد ووسائل الإعلام المختلفة لإيصال الرسائل التوعوية الصحيحة الوقائية والتحذيرية والإرشادية، لتحقيق شراكات مجتمعية بين مختلف الجهات وتوحيد الجهود لنقل توجيهات وتعليمات السلامة والحماية لكافة المواطنين والمقيمين.

وتحتفي مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك بهذا اليوم كمثيلاتها في جميع مناطق المملكة تقديراً لما تقوم به أجهزة الدفاع المدني من جهود للحفاظ على أمن وسلامة المجتمعات من خطر الكوارث الطبيعية والبشرية والتقليل من الآثار المأساوية الناجمة عنها.

وفي نهاية التدشين سلّم وكيل إمارة منطقة تبوك الدروع التكريمية للمشاركين والفرق التطوعية، كما تسلّم درعاً تذكارياً من مدير الدفاع المدني بالمنطقة بهذه المناسبة.