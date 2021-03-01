شكرا لقرائتكم خبر عن «مركز سلامة المرضى» يطلق منصة للإبلاغ عن أخطاء القطاع الصحي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أطلق المركز السعودي لسلامة المرضى الدليل السعودي للأحداث الجسيمة في القطاع الصحي، حيث يهدف الدليل إلى معالجة عددٍ من القضايا المتعلقة بالنظام الصحي في المملكة، وتضمن الدليل تحديد (28) حدثاً من أهم الأحداث الجسيمة التي يجب الإبلاغ عنها في جميع المنشآت الصحية، لتحليلها ودراستها ووضع الحلول المناسبة لتعزيز سلامة وأمان المرضى والزوار والعاملين في المنشآت الصحية، وتمكينهم من الإبلاغ عن تلك الأحداث.

وأشار المدير العام للمركز السعودي لسلامة المرضى، الدكتور ياسر بن عبدالكريم الأصقه إلى دور المركز وجهود الممارسين الصحيين، ومشاركتهم في الإبلاغ عن الأحداث الجسيمة، ولدورهم في الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة، حيث المساهمة الفعالة في الإبلاغ عن الأحداث الجسيمة، تضمن بمشيئة الله التعامل مع تلك الأحداث والحد من آثارها. وقال: «بفضل من الله فقد قام المركز بإصدار دليل الأحداث الجسيمة، وقد تضمن الدليل أهم الأحداث التي من الممكن وقوعها أثناء تقديم الرعاية الصحية، وفي مقابل ذلك عملنا على تطوير منصة إلكترونية تمكن المنشآت الصحية من الإبلاغ عن الأحداث الجسيمة بكل يسر وسهولة، لمعرفة حجم تلك الأحداث وتحليلها وإعداد تقرير عنها، يمكِن المركز من معرفة الأسباب التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث لتفاديها والحد من تأثيرها، بالإضافة إلى المشاركة مع الخبراء والمختصين لتحديد مؤشرات قياس الأداء المتعلقة بسلامة المرضى وتطويرها، لتتوافق مع المعايير العالمية لتحقيق سلامة المرضى، لاسيما أن معرفة حجم الأحداث الجسيمة تساهم أيضاً في دعم البحوث العلمية والدراسات الميدانية واستطلاعات الرأي، بغرض التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية بما يحقق أهداف المركز».