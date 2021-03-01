السعودية | شاهد من وثائقي اللواء الذهبي.. كيف أنقذت قوات الحرس الوطني عناصر المارينز الأمريكي في معركة الخفجي ؟

المناطق-الرياض

نشرت وزارة الحرس الوطني، فلمًا وثائقيًا بعنوان “اللواء الذهبي” يسرد قصة التحرير، استعرضت فيه الساعات الأولى من الاحتلال، لم يكن قادة اللواء يصدقون أن تقوم دولة عربية باحتلال دولة عربية أخرى، وقالوا: “خلال ساعات، تأكّدنا من صحة الخبر، وأن العراق احتل الكويت فعلاً”.

وقال قائد اللواء سابقاً لواء متقاعد تركي بن عبدالمحسن الفرم: غزو العراق للكويت واجتياحه لبلد صديق كان مفاجئاً وأصابنا فعلاً بالذهول.

واستعرض الفلم الوثائقي احتلال القوات العراقية لمدينة الخفجي الذي كان في 29 يناير، وذكر اللواء ركن متقاعد محمد عبدالله القرني أحد ضباط اللواء: “عقب دخول القوات العراقية إلى الخفجي، طلب منا إعداد الكتبية السابعة، والتوجه بها إلى المدينة، لبدء معركة التحرير.

وأضاف : “قبل بدء معركة التحرير، كان هناك عدد من جنود المارنيز الأمريكان داخل المدينة، محاصرين من قبل القوات العراقية، وتلقينا تعليمات من القيادة السعودية بعدم المجازفة بحياة هؤلاء، والعمل على تحريرهم أولا، وبالفعل، ووفق خطة معنية، تم تحريرهم، وخروجهم سالمين من هذا الحصار.

ويؤكد ما سبق تصريح الجنرال “جيمس تايلور”؛ المستشار العسكري الأمريكي والذي قال فيه: “الشيء المفاجئ لي أنه كلما ترى معركة الخفجي، ترى وكأن المارينز الأمريكان هم مَن حررها، وهذا غير صحيح، فالأمريكان كانوا يختبئون وراء الجدار ومَن حررها هم السعوديون”.

وذكر الفيلم الوثائقي، أنه في بداية معركة تحرير الخفجي، واجهت قوة الحرس الوطني ناراً كثيفاً من القوات العراقية من داخل الخفجي، بسبب تمركز قناصة عراقيين فوق برج المياه، فقرر لواء الملك عبدالعزيز تدمير البرج، واستمرت المعركة 72 ساعة، بعدها طهرت المدينة من القوات العراقية.