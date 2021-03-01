الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-01

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

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وثق مقطع فيديو لحظة اعتقال رئيس نادي برشلونة السابق، جوزيب ماريا بارتوميو مع آخرين، حيث دخلت الشرطة ملعب النادي منذ قليل، في عملية بحث واحتجاز.

وقال النادي إن السلطات المحلية من وحدة الجرائم الاقتصادية داهمت مقر الفريق لكنها لم تقدم أي تفاصيل أخرى، ذلك بينما قالت وسائل إعلام إسبانية إن العملية كانت مرتبطة بما يُعرف باسم بوابة برشلونة العام الماضي.

قضية بوابة برشلونة وغسيل الأموال

واتُهم مسؤولو النادي بشن حملة تشهير ضد اللاعبين الحاليين والسابقين الذين انتقدوا النادي والرئيس آنذاك بارتوميو من خلال الاستعانة بشركة وسائط اجتماعية لتشويه سمعتهم علنًا.

تم القبض على كل من: الرئيس التنفيذي الحالي أوسكار غراو، ورئيس الخدمات القانونية في برشلونة، رومان جوميز بونتي للاشتباه في قضايا فساد وغسيل الأموال، وفقًا لمحطة راديو كادينا سير.

وأكدت الشرطة الكتالونية في وقت لاحق أنها نفذت عدة اعتقالات دون تأكيد عدد الاعتقالات أو هوياتهم.

انتخابات نادي برشلونة

وقد استقال بارتوميو ومجلس إدارته العام الماضي وسط تداعيات الجدل الدائر حول ليونيل ميسي، وكان النادي غارقًا في الاضطرابات السياسية والديون الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

وتأتي هذه العملية قبل أقل من أسبوع من إجراء الانتخابات الرئاسية للنادي، حيث أدلى أكثر من 20 ألف عضو من أعضاء النادي بأصواتهم عبر البريد لـ 3 مرشحين: فيكتور فونت، وجوان لابورتا، وتوني فريا.



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