أمير الرياض يطمئن على المتضررين من سقوط شظايا الصاروخ الباليستي الحوثي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

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اطمأن أمير منطقة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز على المتضررين من سقوط شظايا الصاروخ الباليستي الذي تم إطلاقه باتجاه العاصمة السعودية من قبل عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية، يوم السبت ونتج عنه وقوع أضرار مادية في منازلهم.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه بالمتضررة منازلهم، داعيًا الله أن يحفظ هذا الوطن بحفظه ويرد كيد الكائدين والعابثين.

إحباط هجمات الحوثيين في الرياض والمدن السعودية

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، أكد في وقت سابق أن قوات التحالف المشتركة تمكنت – ولله الحمد – مساء (السبت) وصباح الأحد الموافق (27 -28 فبراير 2021م ) من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي “واحد ” أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه مدينة (الرياض)، وعدد (6) طائرات دون طيار “مفخخة” تجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في المنطقة الجنوبية وكذلك مدينة جازان ومدينة خميس مشيط.

كفاءة الدفاعات الجوية السعودية

وأضاف العميد المالكي أن المليشيا الحوثية الإرهابية تتعمد التصعيد العدائي والإرهابي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات دون طيار “المفخخة”.

وبين العميد المالكي أن كفاءة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية السعودية تصدت وأحبطت هذه التهديدات برصدها عند إطلاقها من داخل مناطق سيطرة المليشيا الحوثية ومن ثم متابعتها وتدميرها.

وأكد العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وتتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لوقف هذه الاعتداءات والأعمال الإرهابية والتعامل مع مصادر التهديد وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.



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