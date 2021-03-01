هاري يخشى أن يتكرر سيناريو الأميرة ديانا مع زوجته ميغان 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-01

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

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قال الأمير هاري لـ أوبرا وينفري إنه ترك بريطانيا وذهب إلى لوس أنجلوس مع ميغان ماركل وابنهما؛ لأنه يخشى أن يعيد التاريخ نفسه بعد وفاة والدته الأميرة ديانا وجاء ذلك كإجابة عن سؤال عما إذا كانت عائلة هاري قد أسكتتها.

ويأتي ذلك ضمن ما عُرض في مقطع دعائي للمقابلة المنتظرة بين الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل مع أوبرا وينفري والتي تصل مدتها إلى 90 دقيقة، ومن المقرر إذاعتها بالكامل يوم 7 مارس.

وقالت أوبرا إن الزوجين قالا بعض الأشياء الصادمة جدًا في المقابلة، ومن ضمن ما جاء في الإعلان أيضًا أن حياتهما معًا في المملكة المتحدة كانت مستحيلة، ومع ذلك قال هاري إن ترك العائلة المالكة كان صعبًا وشاقًا عليه للغاية، مؤكدًا كذلك على أنه مرتاح وسعيد لوجود زوجته بجانبه.

قلق في قصر بريطانيا

وأكدت بعض المصادر لصحيفة ديلي ميل البريطانية على أن هناك بعض القلق في القصر لأن هاري اختار الإشارة إلى الأميرة ديانا التي توفيت في عام 1997 في حادث سيارة في باريس مع شريكها دودي فايد.

وظهرت أيضًا أوبرا وينفري في المقطع الدعائي تسأل الممثل الأمريكية السابقة قائلة: هل كنت صامتة أم تم إسكاتك؟ ليظهر جزء من إجابة ميغان بقولها: إنها حياة لا يمكن التخلص منها تقريبًا.

ومن المقرر بث فيلم أوبرا مع الأمير هاري وميغان على شبكة CBS في الساعة 8 مساءً بالتوقيت الأمريكي في 7 مارس.

تنحي الأمير هاري وميغان عن واجباتهما الملكية

وكان قد أعلن الأمير هاري وميغان ماركل تنحيهما عن الواجبات الملكية في 2020، وتم الأمر رسميًا في وقت مبكر من الشهر الماضي، حيث أعلنت الملكة إليزابيث الثانية موافقتها على ذلك، وتم سحب الجند والحرس الخاص بهم وإعفائهم من الخدمات العامة.

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