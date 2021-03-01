إغلاق 12 مسجدًا بعد ثبوت 15 حالة كورونا بين المصلين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

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نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم إغلاق اثني عشر مسجدًا مؤقتًا في أربع مناطق بعد ثبوت خمس عشرة حالة كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 22 يومًا 182 مسجدًا تم فتح 168 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

حالات كورونا الجديدة بالمساجد

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم الاثنين السابع عشر من شهر رجب لعام 1442هـ، أن المساجد المغلقة هي سبعة مساجد في منطقة الرياض تم رصد عدد سبع إصابات بها، وثلاثة مساجد بمنطقة جازان تم رصد ست حالات إصابة بها، ومسجد بمنطقة مكة المكرمة، ومسجد بالمنطقة الشرقية تم رصد حالتي إصابة بفيروس كورونا مؤكدتين بهما.

كما أشارت الوزارة إلى فتح عشرة مساجد، ستة مساجد منها بمنطقة الرياض، ومسجد بمنطقة مكة المكرمة، ومسجد بمنطقة جازان، ومسجد بمنطقة عسير، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية، بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

الإجراءات الاحترازية في المساجد

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي الجميع بتطبيق كافة التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية والتعاون معها في تطبيقها بكل دقة لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله، كما أكدت على أهمية التعاون في رصد المخالفات والإبلاغ عن أي تقصير أو تراخي بالاتصال عبر مركز خدمات المستفيدين 1933.

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