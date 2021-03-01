الجمارك : تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية لمدة 30 يوماً

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلنت الجمارك السعودية، اليوم الاثنين، إطلاق خدمة “تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى” التي تتيح للمستوردين تأجيل رسومهم لمدة 30 يومًا من تاريخ عملية الفسح.

وأضافت الجمارك السعودية، أنه الاطلاع على تفاصيل الخدمة من خلال الرابط التالي (https://www.customs.gov.sa/cp).

تفاصيل الخدمة

وأضافت الجمارك أنه يمكنك الآن كمستورد عبر خدمة تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى ابتداء من 1 مارس 2021م.

وتابعت الجمارك أنه يمكن التقدم بطلب التأجيل لمدة 30 يوماً من تاريخ الفسح من خلال تحديد للمسار المناسب.



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