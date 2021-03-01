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شكرا لقرائتكم الجمارك : تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية لمدة 30 يوماً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-01
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الجمارك : تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية لمدة 30 يوماً
من تاريخ عملية الفسح
متابعات الخليج 365 - الرياض
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أعلنت الجمارك السعودية، اليوم الاثنين، إطلاق خدمة “تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى” التي تتيح للمستوردين تأجيل رسومهم لمدة 30 يومًا من تاريخ عملية الفسح.
وأضافت الجمارك السعودية، أنه الاطلاع على تفاصيل الخدمة من خلال الرابط التالي (https://www.customs.gov.sa/cp).
تفاصيل الخدمة
وأضافت الجمارك أنه يمكنك الآن كمستورد عبر خدمة تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى ابتداء من 1 مارس 2021م.
وتابعت الجمارك أنه يمكن التقدم بطلب التأجيل لمدة 30 يوماً من تاريخ الفسح من خلال تحديد للمسار المناسب.
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