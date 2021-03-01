شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الخثلان» يوضح حكم تقبيل اليد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الشيخ الدكتور سعد الخثلان، اليوم الاثنين، حكم تقبيل اليد.

وقال الشيخ سعد الخثلان، أن تقبيل اليد اختلف العلماء في حكمه حيث أنكره الإمام مالك وبعض أهل العلم وجمهور العلماء على كراهته، وجُوز ذلك بعض العلماء كما روي ذلك الإمام أحمد "إذا وقع ذلك لمن يستحق تقبيل اليد وكان أهلًا لذلك؛ كأن يكون والدًا أو شيخًا كبيرًا أو عالمًا ونحو ذلك".

وأشار "الخثلان" إلى أن الأقرب - والله أعلم - أن تقبيل اليد مباح، ولكن ينبغي ألا يكون ذلك إلا لمن يستحق ذلك، لا على وجه التعظيم للدنيا أي لا يريد مصلحة دنيوية، لكن الأفضل تركه لأن الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك في معظم الأحوال.