شكرا لمتابعة خبر عن إطلاق خدمة تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت الهيئة العامة للجمارك، عن إطلق خدمة "تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى" التي تتيح للمستوردين تأجيل رسومهم لمدة 30 يومًا من تاريخ عملية الفسح.

وأوضحت الجمارك أن هذا مسار التأجيل يتطلب تقديم الضمانات البنكية للسجل التجاري من قبل البنوك المعتمدة لدى مؤسةة النقد وفق الاشتراطات والصيغة المحددة.

وأشارت الجمارك إلى أنه يمكن لجميع المستوردين الاستفادة من الخدمة وفقا للضوابط والشروط، حيث توفر أيضًا سيولة للشركات تمكنهم من الاستفادة من مبالغ الرسوم خلال فترة التأجيل.