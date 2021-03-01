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استشاري يرد على مقولة "التطعيم لايصلح لمن لديه حساسية مفرطة"

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح استشاري الأمراض المعدية الدكتور سميح غزال، مفهوم الحساسية المفرطة، ردًا على من يقول أن لقاح لايصلح لمن لديهم حساسية مفرطة.

وقال سميح غزال : عبارة فضفاضة " التطعيم لايصلح لمن لديه حساسية مفرطة من إحدي مكونات التطعيم "، السؤال من يدري من الناس الغير متخصصين ماهي مكونات التطعيم ".

وأضاف : الحساسية المفرطة لدي الأشخاص الذين بلغوا عمر ١٨ سنة وأكبر هي معروفة لهم ولذلك ننصح أن تتغير الجملة الي من هو معروف لديه حساسية مفرطة.

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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