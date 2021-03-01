شكرا لمتابعة خبر عن استشاري يرد على مقولة "التطعيم لايصلح لمن لديه حساسية مفرطة" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح استشاري الأمراض المعدية الدكتور سميح غزال، مفهوم الحساسية المفرطة، ردًا على من يقول أن لقاح كورونا لايصلح لمن لديهم حساسية مفرطة.

وقال سميح غزال : عبارة فضفاضة " التطعيم لايصلح لمن لديه حساسية مفرطة من إحدي مكونات التطعيم "، السؤال من يدري من الناس الغير متخصصين ماهي مكونات التطعيم ".

وأضاف : الحساسية المفرطة لدي الأشخاص الذين بلغوا عمر ١٨ سنة وأكبر هي معروفة لهم ولذلك ننصح أن تتغير الجملة الي من هو معروف لديه حساسية مفرطة.