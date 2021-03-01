شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن يوضح طريقة تسجيل بيانات الطالب الموظف للاستفادة من الدعم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف برنامج حساب المواطن، اليوم الاثنين، طريقة تسجيل بيانات طالب وموظف في نفس الوقت، لكي يستفيد من الدعم.

وقال البرنامج أن ذلك يتم من خلال اختيار الحالة الوظيفية "موظف" والتوجه إلى الحساب عن طريق أيقونة (تفاصيل الطلب – الإفصاح عن الدخل) وتغيير الحالة الوظيفية إلى موظف من قطاع (خاص/ حكومي) حسب المصدر.

وأشار أنه يجب اختيار نوع الدخل (راتب شهري) ومصدر الدخل حسب المصدر ومن ثم الضغط على أيقونة حفظ.