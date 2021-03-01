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حساب المواطن يوضح طريقة تسجيل بيانات الطالب الموظف للاستفادة من الدعم

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف برنامج حساب المواطن، اليوم الاثنين، طريقة تسجيل بيانات طالب وموظف في نفس الوقت، لكي يستفيد من الدعم.

وقال البرنامج أن ذلك يتم من خلال اختيار الحالة الوظيفية "موظف" والتوجه إلى الحساب عن طريق أيقونة (تفاصيل الطلب – الإفصاح عن الدخل) وتغيير الحالة الوظيفية إلى موظف من قطاع (خاص/ حكومي) حسب المصدر.

وأشار أنه يجب اختيار نوع الدخل (راتب شهري) ومصدر الدخل حسب المصدر ومن ثم الضغط على أيقونة حفظ.

 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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