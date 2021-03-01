شكرا لمتابعة خبر عن ظاهرة فلكية تشهدها سماء المملكة مساء اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة أنه سيرصد بسماء المملكة والوطن العربي بعد غروب شمس مساء اليوم الاثنين، وبداية الليل ببضعة ساعات وقوع القمر ظاهرياً بالقرب من نجم السماك الأعزل.

وأضافت أن القمر سيقع ظاهرياً بالقرب من نجم السماك الأعزل على قبة السماء في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة.

وأكدت الجمعية الفلكية بجدة أنه يمكن مشاهدة الظاهرة بالعين المجردة في حال كانت السماء صافية وخالية من الغيوم وهي فرصة مثالية للتصوير الفلكي.