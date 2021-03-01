شكرا لمتابعة خبر عن تعليم سراة عبيدة يحتفي باليوم العالمي للدفاع المدني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):

شاركت إدارة تعليم سراة عبيدة مُمثلة بإدارة الأمن والسلامة المدرسية في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني 2021م تحت شعار " يدٌ تبني ويدٌ تحمي" وبمتابعة مدير التعليم الدكتور: حسن العلكمي، حيث جرى وضع خطة مُسبقة مُتكاملة لإبراز هذه المناسبة والاحتفاء بها " عن بُعد "بمشاركة مكتب التعليم بالفرشة وجميع المدارس بنين وبنات،, وذلك من خلال تنفيذ عدد من البرامج المتنوعة، كما شاركت إدارة التعليم في المسيرة التي نظمتها إدارة الدفاع المدني بمحافظة سراة عبيدة بهذه المناسبة ودشنها محافظ سراة عبيدة بحضور مدير التعليم

فيما استضافة إدارة التعليم الرائد مهندس / عوض القحطاني ، من إدارة الدفاع المدني بالمحافظة لتقديم محاضرة عبر برنامج الزوم بعنوان ( سلامة المنشأت التعليمية) والذي تحدث فيها عن أهمية وسائل السلامة وطرق استخدامها .

فيما اشتملت الفعاليات داخل المدارس على برامج إذاعية ورسائل توعوية بُثت للطلاب والطالبات ومنسوبي المدارس عن بُعد عبر " منصة مدرستي" واحتوت على حسن التصرف في المواقف الطارئة، والتعرف على آلية الإخلاء ومخارج وسلالم الطوارئ .