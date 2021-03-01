العثور على مقيم عربي فُقِد بالربع الخالي متوفَّى

تم اليوم الإثنين، العثور على مفقود الربع الخالي وهو مقيم من الجنسية الموريتانية، متوفَّى، وذلك بعد ساعات من الإبلاغ عن فقده.

وذكر فريق غوث للإنقاذ- عبر تويتر- أنه تم العثور على المفقود (من قبل أشخاص من خارج الفريق)، متوفَّى، نتيجة حادث انقلاب.

وكان فريق غوث تلقى بلاغا في وقت سابق، عن سائق عربي مفقود، شرق الشلفا بالرملة بالربع الخالي، ويقود سيارة شاص تويوتا اللون بيج ٢٠١٧.

وأشار فريق غوث إلى أن المفقود هو محمد حسن، وهو موريتاني الجنسية، مضيفًا أن أعضاء فريق غوث يتابعون تطورات البحث.

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