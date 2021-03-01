توكلنا: إكمال جرعتي لقاح كورونا شرط لـ «التحصين»

أوضح تطبيق توكلنا المعتمد من وزارة الصحة، أن إكمال جرعتي لقاح كورونا شرط لظهور علامة التحصين في حساب المستفيد بالتطبيق.

وذكر التطبيق، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطن بهذا الشأن، أنه «لا يعتبر محصنًا من لم يكمل جرعات لقاح كورونا».

وقال المواطن في استفساره، إنه تلقى الجرعة الأولى من اللقاح فمتي تظهر علامة محصن بالتطبيق؟

من جهة أخرى، أوضح الرئيس التنفيذي لمنظومة (توكلنا)، المهندس عبدالله العيسى، أمس الاحد، أن التطبيق سيستمر بعد انتهاء جائحة كورونا، مشيرًا إلى أنه سيكون شاملًا لجميع الخدمات التي يحتاجها المواطن والمقيم.

وكان المهندس العيسى ذكر في تصريحات سابقة، أن عدد العمليات التي يجريها مستخدمو التطبيق تتجاوز 200 مليون عملية يوميا، وأن التطبيق يعمل الآن على توفير خدمات أخرى متنوعة سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.

يُذكر أن عدد مستخدمي تطبيق توكلنا تجاوز 17 مليون مستخدم خلال تسعة أشهر منذ إطلاقه، من قبل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) في مايو 2020م.

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