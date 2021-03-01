سفير الصين بالرياض: نيوم تربط الصحراء بالبحر.. وتجسد حكمة وانفتاح القيادة

أوضح سفير الصين بالرياض، تشن وي تشينج، أن نيوم تربط الصحراء بالبحر، معبرًا عن إعجابه بجهود المملكة في احترام التنوع الثقافي.

وقال السفير الصيني –عبر حسابه على تويتر-: «لقد أعجبت بشدة بجهود المملكة المبذولة في احترام تنوع التراث الثقافي وحمايته».

وتابع السفير الصيني أنه جاء إلى «رأس الشيخ حميد» التي تُعد نقطة البداية لمشروع (THE LINE). قائلًا: « كانت الأمة الصينية تاريخيًا أمة زراعية، لكنها اتخذت موقفاً منفتحاً تجاه البحر».

وأضاف «تربط نيوم الصحراء والبحر، التقاليد والحداثة، وتجسد حكمة وانفتاح قيادة المملكة وشعبها».

وأوضح السفير الصيني أن زيارته إلى نيوم هى الأولى له خارج الرياض منذ عام، مضيفًا أنه اختار نيوم لأنها تمثل رؤية 2030 والمستقبل والطموحات، متمنيًا نجاح رؤية قيادة المملكة وشعبها.

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