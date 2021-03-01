بالفيديو.. 20 دقيقة لتنظيف سطح الكعبة بأيادٍ سعودية

أوضحت رئاسة شؤون الحرمين، أنه يتم تنظيف سطح الكعبة بشكل دوري بأيادٍ وطنية وآليات حديثة، خلال (20) دقيقة فقط.

ونشرت رئاسة شؤون الحرمين تقريرًا مصورًا عبر حسابها على «تويتر»، أوضحت من خلاله أن عملية التنظيف تتم عبر عدة مراحل، أولها إزالة الأتربة والغبار، ثم مسح السطح كاملًا وجداره وبابه من الخارج وحامل الكسوة.

ثم تغسل جميعها بالماء وتمسح بعد ذلك إلى أن يتم تجفيفها، ويتم إنجاز كل تلك المراحل خلال مدة زمنية لا تتجاوز 20 دقيقة.

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