بالفيديو.. استشاري أمراض معدية: لقاح كورونا لا يقلل من مناعة الجسم

أكد استشاري الأمراض المعدية، الدكتور فهد الزامل، عدم تأثر مناعة الشخص عند أخذ الجرعة الأولى من لقاح كورونا، مشيرًا إلى ضرورة التزام من أخذ جرعة التطعيم بالإجراءات الاحترازية.

وقال الدكتور الزامل، في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» على قناة «الإخبارية» إن ما يتم تداوله حول تأثر المناعة لمدة أسبوعين بعد التطعيم «غير صحيح»، مضيفًا أن تطعيم كورونا يماثل التطعيمات الأخرى مثل تطعيم الإنفلونزا وغيرها من التطعيمات.

وأشار إلى أن الهدف الأساسي من التطعيمات هو رفع المناعة، موضحًا أن ما يحدث هو شعور بعض الأشخاص عقب التطعيم بأعراض خفيفة من ارتفاع درجة الحرارة، فيظن الشخص أن ذلك بسبب التطعيم وانخفاض المناعة وهو كلام غير علمي.

ونصح الدكتور الزامل، كل من تلقى لقاح كورونا الالتزام بالإجراءات الاحترازية مثل التباعد الاجتماعي والكمامة وغيرها.

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