بالصور .. أمير جازان يرأس اجتماع لجنة التوطين العليا لتوفير بيئة عمل مناسبة

رأس الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان, اجتماع اللجنة العليا للتوطين بالمنطقة، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى اليوم الإثنين, بحضور رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني والأمين العام للجنة التوطين العليا بجازان المهندس أحمد بن محمد القنفذي وأعضاء اللجنة.

واستهل أمير جازان الاجتماع بكلمة أكد فيها حرص ودعم القيادة الكريمة لأبناء وبنات الوطن والمنطقة لتوفير بيئة عمل مناسبة تسهم في رفع مؤشرات توطين الوظائف والحد من معدلات البطالة بالمنطقة، مشيرًا إلى ضرورة العمل المتواصل لرفع نسب توطين الوظائف بالمنطقة.

وجرى خلال الاجتماع بحث جميع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومنها استعراض تقرير منجزات برنامج التوطين بمنطقة جازان والأنشطة المعتمدة في البرنامج من قبل وزارة العمل ومختلف الجهات الحكومية بالمنطقة ذات العلاقة, وما تضمنه التقرير من برامج نفذتها اللجنة الإشرافية على البرنامج وما حُقق من نجاحات في مجال توطين الوظائف والرقابة الميدانية بالمواقع التجارية والقضاء على نسب البطالة.

واطلع أمير جازان على إنجازات لجنة التوطين بالمنطقة المتمثلة في الأنشطة التي وُطنت الوظائف بها بمنطقة جازان التي بلغت حتى الآن (32) نشاطًا إلى جانب استعراض الإحصائيات والبيانات التفصيلية عن تلك الأنشطة والفرص الوظيفية المتوفرة حتى الآن، ومبادرات المنطقة لرفع معدلات التوظيف من خلال عقد اتفاقيات مع الجهات الحكومية والأهلية بالمنطقة.

ووجه الأمير محمد بن ناصر بمضاعفة الجهود لتحقيق كل ما فيه خير الوطن والمواطن إنفاذاً لتوجيهات ولاة الأمر - حفظهم الله - بتكثيف برامج التوطين بالمنطقة وغيرها من مناطق بلادنا العزيزة، والاستفادة من الكفاءات الوطنية من شباب الوطن وفتياته للعمل في كل المجالات المتاحة مع جميع الجهات والقطاعات الحكومية والقطاع الخاص.

وأشاد أمير منطقة جازان بالدعم السخي الذي يجده المواطن والإنجازات التي يحققها الوطن في مختلف المجالات ومنها دعم برامج التوطين والتوظيف من خلال البرامج التمويلية التي تنفذها الدولة ممثلة بصندوق تنمية الموارد البشرية وبنك التنمية الاجتماعية وبرامج التمكين المميزة التي استحدثتها وزارة الموارد البشرية وغيرها من البرامج , سائلا الله عز وجل التوفيق والسداد للجميع.

حضر الاجتماع وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر وأمين امانة منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان.