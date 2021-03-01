الشيخ المطلق يحذر من قسوة الزوج ومنع زوجته من مشاركة أهلها المناسبات الاجتماعية

حذر عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، من قسوة الزوج على زوجته، ومنعها من صلة أهلها ومشاركتهم مناسباتهم الاجتماعية.

وقال الشيخ المطلق، عبر تويتر، إن «من أقبح اللؤم قسوة الزوج على زوجته، التي تتفانى في خدمته وتدبير بيته وتربي أولاده وتعينه في صلة رحمه، وهو يزرع القطيعة بينها وبين أهلها ويمنعها من التجمل معهم في مناسباتهم الاجتماعية».

وأضاف الشيخ المطلق أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالنساء خيرًا، مشيرًا إلى أنه اشتهر عند الحكماء: «ما أكرم النساء إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيم».

من جهة أخرى، قال الشيخ المطلق أنه «إذا نوى المسلم بزينة اللباس والطيب والمركب إظهار نعم الله عليه أو مسرة إخوانه أو التحبُّب إلى امرأته فهو عمل صالح يؤجر عليه. وإذا فقدت النية فهو عمل مباحٌ. وإذا نوى الخيلاء والسرف والمباهاة دخل في الحرام، وإنما الأعمال بالنّيات».

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