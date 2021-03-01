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مرور جدة يقبض على قائد سيارة مخالف بطريق المدينة السريع

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الرياض - محمد عبدالله - إحالته إلى الهيئة المرورية..

أعلن المرور السعودي، عن القبض على قائد مركبة مخالف بمدينة جدة، وإحالته إلى الهيئة المرورية.

وذكر المرور، عبر تويتر؛ تفاعلًا مع بلاغ من أحد المواطنين: «نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم القبض على سائق المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام».

وقال المواطن في بلاغه إن قائد المركبة قام بالالتصاق بالسيارات على سرعة عالية، في طريق المدينة السريع بجدة، بعد كوبري الصالة الملكية باتجاه الشمال.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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