مرور جدة يقبض على قائد سيارة مخالف بطريق المدينة السريع

أعلن المرور السعودي، عن القبض على قائد مركبة مخالف بمدينة جدة، وإحالته إلى الهيئة المرورية.

وذكر المرور، عبر تويتر؛ تفاعلًا مع بلاغ من أحد المواطنين: «نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم القبض على سائق المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام».

وقال المواطن في بلاغه إن قائد المركبة قام بالالتصاق بالسيارات على سرعة عالية، في طريق المدينة السريع بجدة، بعد كوبري الصالة الملكية باتجاه الشمال.

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