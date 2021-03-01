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أمير نجران يقلد مدير جوازات المنطقة رتبة لواء

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-01

أمير نجران يقلد مدير جوازات المنطقة رتبة لواء

متابعات الخليج 365 - واس


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قلّد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، في مكتبه اليوم، مدير إدارة الجوازات بالمنطقة اللواء سعد بن سعيد القحطاني رتبته الجديدة، بناء على الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة لواء.

أمير نجران يقلد مدير جوازات المنطقة رتبة لواء - متابعات الخليج 365

ترقية إلى رتبة لواء

وهنأ سموه اللواء القحطاني بالثقة الكريمة، بترقيته إلى رتبة لواء، متمنياً له التوفيق والسداد والعون لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

وأشاد سمو أمير منطقة نجران بجهود جوازات المنطقة في خدمة المستفيدين، مثمناً عملها الدؤوب في منفذ الوديعة الحدودي على مدار الساعة لتسهيل إجراءات العابرين من خلاله، متمنياً التوفيق للجميع في مهامهم.

أمير نجران يقلد مدير جوازات المنطقة رتبة لواء - متابعات الخليج 365

دافع لمواصلة العطاء

من جانبه أعرب مدير جوازات المنطقة عن سعادته بالثقة الغالية من ولاة الأمر، وبتشرفه بتقلد الرتبة من سمو أمير المنطقة، عادًّا ذلك دافعًا لمواصلة العطاء بكل جد وإخلاص.

أمير نجران يقلد مدير جوازات المنطقة رتبة لواء - متابعات الخليج 365
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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