شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط قائد مركبة متهور تعمد الالتصاق بالمركبات على طريق رئيسي في جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تفاعل «المرور السعودي» عبر حسابه في «تويتر» مع بلاغ تقدم به مغرد، شارك مقطع فيديو يظهر تهور قائد مركبة بالالتصاق بالمركبات التي أمامه على أحد الطرق الرئيسية في محافظة جدة.

ووفقا لما أظهره مقطع الفيديو، فإن قائد المركبة تعمد الاقتراب لمسافة قريبة جدا من المركبات التي امامه على طريق المدينة السريع في مدينة جدة، بشكل ينذر بخطورة كبيرة في حال حدوث أي أمر طارئ مما قد يتسبب بحوادث عدة على الطريق.

بدوره، قدم «المرور السعودي» شكره للمغرد على اهتمامه وحرصه، مؤكدا أنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

يذكر أن عدم ترك السائق مسافة كافية بين مركبته والمركبة التي أمامه تسمح له بتفادي وقوع حادث يعد مخالفة تستوجب غرامة تراوح بين 150 ريالا في حدها الأدنى و300 ريال في حدها الأعلى.