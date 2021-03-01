القبض على شخص تباهى بإطلاق أعيرة نارية

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وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، في بيانه أمس، أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول يظهر من خلاله تباهي أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية في الهواء من سلاح ناري بحوزته من داخل مركبة يستقلها بأحد الأحياء السكنية، وتوثيق ذلك ونشره عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، دون اكتراث بعواقب الأمور وتعريض حياته وحياة الآخرين للخطر، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر. وجرى إيقافه واتخاذ كل الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض على مواطن في العقد الثالث من العمر، أطلق أعيرة نارية من سلاح بحوزته داخل مركبة يستقلها بأحد الأحياء السكنية، وتوثيق ذلك والتباهي به ونشره بمواقع التواصل الاجتماعي.وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، في بيانه أمس، أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول يظهر من خلاله تباهي أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية في الهواء من سلاح ناري بحوزته من داخل مركبة يستقلها بأحد الأحياء السكنية، وتوثيق ذلك ونشره عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، دون اكتراث بعواقب الأمور وتعريض حياته وحياة الآخرين للخطر، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر. وجرى إيقافه واتخاذ كل الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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