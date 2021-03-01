اخبار السعوديه

حالة الطقس المتوقعة في السعودية خلال الـ24 ساعة المقبلة

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس المتوقعة في خلال الـ24 ساعة المقبلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الإثنين 1 مارس 2021

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة ، نجران، الرياض ،الشرقية).

 

ولفت التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة عدا مضيق باب المندب حيث تكون الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية الى جنوبية شرقية بسرعة 16-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا