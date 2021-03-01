الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-01

السفارة الأمريكية في الرياض تعلن عن إعادة فتح خدمات التأشيرات الروتينية

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلنت السفارة الأمريكية في الرياض عن إعادة فتح خدمات التأشيرات الروتينية لغير المهاجرين بأعداد محدودة في سفارتها في الرياض والقنصليات العامة في جدة والظهران.

وأضافت السفارة، في بيان لها: “تظل صحة وسلامة القوى العاملة والعملاء لدينا ذات أهمية قصوى، ونواصل تنفيذ إجراءات الحماية للحفاظ على سلامة الموظفين والعملاء”.

مواعيد التأشيرات والسفر

وتابعت السفارة “وبسبب هذه الإجراءات، فإن مواعيد التأشيرة محدودة للغاية وقابلة للتغيير. وتنصح الأقسام القنصلية المتقدمين التقدم للمواعيد فقط عندما يكونوا قد وضعوا خطط سفر مؤقتة ولكن قبل التأكيد النهائي للسفر”.

تأشيرات الهجرة والطلاب

وأضافت سفارة المملكة “ستستمر الأقسام القنصلية في إعطاء الأولوية لخدمات المواطنين الأمريكيين وتأشيرات الهجرة والطلاب وتأشيرات الطوارئ لغير المهاجرين. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الرابط التالي : sa.usembassy.gov

ويمكن للمسافرين التقدم للمواعيد لمجموعة فئات تأشيرات غير المهاجرين عبر الرابط التالي:

https://www.ustraveldocs.com/sa/sa-niv-visaapply.asp



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