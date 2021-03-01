تكافل تبدأ تسجيل الطلاب في برامجها للعام المقبل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-01

متابعات الخليج 365 - واس

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تبدأ مؤسسة تكافل الخيرية تسجيل طلاب وطالبات التعليم العام لذوي الحاجة المادية للعام القادم 1442 / 1443هـ عن طريق مدارس التعليم العام المشمولة بنظام تكافل، اعتباراً من يوم الأحد 16 رجب حتى يوم الخميس 5 شعبان من العام الجاري.

وأكد أمين عام المؤسسة الدكتور محمد بن عبد العزيز العقيلي أن المؤسسة تحظى بدعم واهتمام مستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهد الأمين – حفظهما الله –، حيث يهدف هذا الدعم إلى سد احتياجات الطلاب والطالبات المحتاجين في مدارس التعليم العام في المملكة بما يدعم نجاحهم واستمرار تحصيلهم الدراسي وتنمية مهاراتهم الشخصية ليكونوا -بإذن الله- لبنة صالحة في خدمة الوطن وتعزيز التنمية المجتمعية.

لجان تكافل في المدارس

يذكر أن التسجيل لهذا البرنامج يتم من خلال لجان تكافل في المدارس التي تقوم بدورها بحصر الطلاب المحتاجين في المدارس وتسجيلهم في نظام تكافل، ومن ثم تقوم المؤسسة بتطبيق شروط الاستحقاق من خلال معالجة بيانات الطلاب وأولياء أمورهم حسب بياناتهم الرسمية المسجلة في وزارة التعليم ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية ووزارة التجارة والمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ووزارة العدل، بالإضافة إلى تقييم المدرسة للجانب الاجتماعي للطالب وأسرته.

وتهدف المؤسسة من هذا البرنامج وغيره من البرامج النوعية الأخرى إلى دعم الطلاب المحتاجين وإزالة ما قد يواجههم من عوائق اجتماعية تحول بينهم وبين الحصول على تعليم متميز، ليكونوا بإذن الله أفراداً منتجين وناجحين في المستقبل، وتقدم المؤسسة خدماتها لنحو 400 ألف طالب وطالبة على مستوى المملكة.

مجال التنمية التعليمية

وتعـد مؤسسة تكافل الخيرية إحدى المؤسسات الخيرية المتخصصة في مجال التنمية التعليمية، ويرأس مجلس أمنائها معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وعضوية العديد من أصحاب المعالي وأصحاب الفضيلة المشايخ وعدد من المتخصصين والمهتمين في العمل الخيري والتنموي.

وتدعو المؤسسة الطلبة المستفيدين أو المستحقين لدخول منصة بوابة الطلاب بموقع تكافل للاطلاع على الفرص والبرامج المتاحة لهم ويمكنهم التعرف على حالة الاستحقاق وأسباب الاستبعاد.



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