المسند: حالة استقرار جوي في معظم المناطق.. بياع الخبل عباته

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

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توقع أ.د. عبدالله المسند أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، حالة استقرار جوي في معظم المناطق، وقد تتشكل السحب على أجزاء من مرتفعات عسير والباحة، وربما تهطل منها بعض الأمطار.

وأضاف “متوقع أن تكون الرياح متقلبة ونشطة وقد تثير الغبار في شمالي الشرقية، وتكون الرياح غربية نشطة قد تثير بعض الغبار في عسير والباحة ونجران.

بياع الخبل عباته

وأضاف أ.د. عبدالله المسند رداً على سؤال “هل الفترة هذه هي “بياع الخبل عباته”؟ نعم .. “بياع الخبل عباته” تطلق عادة في العشر الأول من مارس على وجه التقريب.

وتابع “ويقول أهل الشام : “خبي فحماتك الكبار لعمك آذار”، وقال اللبنانيون: “خبي تياب الدار لحد ما يجيك آذار”.. .. هذا والله أعلم.

توقعات طقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة ، نجران، الرياض ،الشرقية).

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة عدا مضيق باب المندب حيث تكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.



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