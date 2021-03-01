النفط يرتفع 1.5% وبرنت عند 65.33 دولار للبرميل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

اسمع الخبر

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين، بدعم من تمرير حزمة تحفيز مالي في الولايات المتحدة بقيمة 1.9 تريليون دولار، وفي ترقب انعقاد اجتماع “أوبك+” في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم مايو بنحو 1.4% إلى 65.33 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما صعدت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 1.5% عند 62.40 دولار للبرميل.

وحصل مقترح حزمة تحفيز مالي بقيمة 1.9 تريليون دولار في الولايات المتحدة على موافقة الأغلبية في مجلس النواب يوم السبت، وأُرسل القرار إلى مجلس الشيوخ.

كما أقرت الولايات المتحدة لقاح “جونسون آند جونسون” لفيروس “كورونا”، وسط توقعات بأن تشحن الشركة ما يزيد على 20 مليون جرعة بحلول نهاية مارس، و100 مليون جرعة بحلول منتصف العام الجاري، وهو ما يكفي لتطعيم ثلث الأمريكيين.



شارك الخبر