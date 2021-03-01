تعيين علاء الشيخ رئيساً تنفيذياً لـ الصناعات الكيميائية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلنت شركة الصناعات الكيميائية الأساسية تعيين علاء عبدالله عبدالكريم الشيخ رئيساً تنفيذياً للشركة اعتباراً من 01-03-2021م.

كما أعلنت الشركة، في بيان لها اليوم الاثنين، انتهاء فترة تكليف عبداللطيف عزمي عبد اللطيف عبد الهادي للقيام بأعمال الرئيس التنفيذي مع بقائه كعضو مجلس الإدارة وعضو في لجنة الترشيحات والمكافآت.

الصناعات الكيميائية في سطور

يذكر أن شركة الصناعات الكيميائية الأساسية هي شركة مساهمة سعودية، تأسست في الأول من فبراير عام 1973, برأس مال مائتين وخمسة وسبعين مليون ريال سعودي.

وتعتبر شركة الصناعات الكيميائية الأساسية رائدة في صناعة غاز الكلورين والصودا الكاوية وحمض الهيدروكلوريك في منطقة الخليج العربي حيث تقدر طاقتها الإنتاجية بأكثر من 70 ألف طن سنوياً.

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