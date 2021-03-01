الحصيني: أمطار وتساقط لحبات البرد بعدة مناطق

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

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توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار على عدد من المناطق، خلال الـ 24 ساعة القادمة، وبالتحديد بدءاً من اليوم الاثنين وحتى صباح غد الثلاثاء على عدد من المناطق.

وأوضح، الحصيني أن الأمطار ستكون متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة مع حبات برد، وستهطل على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية والباحة وعسير ومكة وجازان والحدود الشمالية.

انخفاض درجات الحرارة

وتابع عبدالعزيز الحصيني أن الأمطار سيعقبها انخفاض طفيف في درجات الحرارة، حيث ستكون الحرارة أقل من يوم أمس (الأحد) بـ 3 إلى 4 درجات مئوية على معظم المناطق.

كما نشر الحصيني مقطع فيديو مقطع فيديو لجريان شعيب السهل شرق قبة شمال شرق القصيم مساء أمس الأحد.

توقعات طقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة ، نجران، الرياض ،الشرقية).

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة عدا مضيق باب المندب حيث تكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.



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