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9 مراكز جديدة للقاح كورونا بمحافظة الطائف

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-01

9 مراكز جديدة للقاح كورونا بمحافظة الطائف

متابعات الخليج 365 - واس


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أطلقت صحة الطائف اليوم 9 مراكز جديدة للقاح “كوفيد – 19″، ليصبح الإجمالي 10 مراكز.

وأوضحت صحة الطائف أن المراكز تشمل جامعة الطائف, ومستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي, ومجمع الملك فيصل الطبي ومستشفى الصحة النفسية، ومركزين في محافظات الجنوب ومستشفى قيا العام ومستشفى ميسان العام.

مراكز في محافظات الشمال

كما تم إطلاق 4 مراكز في محافظات الشمال, ومستشفى الخرمة, ومستشفى تربة, ومستشفى رنية, ومستشفى الموية ، بالإضافة إلى الصالة بجامعة الطائف.

9 مراكز جديدة للقاح كورونا بمحافظة الطائف - متابعات الخليج 365
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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