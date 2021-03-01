9 مراكز جديدة للقاح كورونا بمحافظة الطائف

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-01

متابعات الخليج 365 - واس

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أطلقت صحة الطائف اليوم 9 مراكز جديدة للقاح “كوفيد – 19″، ليصبح الإجمالي 10 مراكز.

وأوضحت صحة الطائف أن المراكز تشمل جامعة الطائف, ومستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي, ومجمع الملك فيصل الطبي ومستشفى الصحة النفسية، ومركزين في محافظات الجنوب ومستشفى قيا العام ومستشفى ميسان العام.

مراكز في محافظات الشمال

كما تم إطلاق 4 مراكز في محافظات الشمال, ومستشفى الخرمة, ومستشفى تربة, ومستشفى رنية, ومستشفى الموية ، بالإضافة إلى الصالة الرياضية بجامعة الطائف.



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