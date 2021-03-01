ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 183.26 ريال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

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ارتفعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين ، بنحو طفيف، وسط ترقب لاتجاهات أسعار المعدن الثمين عالمياً.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 209.43 ريال (55.84 دولار)، مقابل 209.06 ريال (55.75 دولار) الأحد .

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 وبلغ 183.26 ريال (48.86 دولار)، مقابل 182.39 ريال (48.78 دولار) أمس .

وزاد سعر جرام عيار 18 نحو 157.80 ريال (41.88) دولار، مقابل 156.80 ريال (41.81) دولار أمس.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو122.71 ريال (32.57 دولار)، مقابل 121.95 ريال (32.52 دولار)أمس.

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