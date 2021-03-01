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وزير الإعلام اليمني: أسر مئات الحوثيين في معارك مأرب
عمليات تجنيد بالإكراه لأبناء القبائل والأطفال
متابعات الخليج 365 - واس
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أكد وزير الاعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني أن المئات من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باتوا أسرى في قبضة الجيش اليمني والمقاومة وأبناء القبائل خلال المعارك الدائرة في مختلف جبهات محافظة مأرب.
بينهم عشرات الأطفال
وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ” أن من بين أسرى الميليشيا الحوثية الإرهابية عشرات الأطفال الذين زجّ بهم داخل خطوط النار ليواجهوا مصيرهم، بينما لاذت قياداتهم بالفرار.
عمليات تجنيد بالإكراه
وبين الإرياني أن أسرى الميليشيا الإرهابية كشفوا للجيش اليمني عن عمليات تجنيد بالقوة والإكراه نفذت بالمناطق التي تسيطر عليها الميليشيا, شملت أطفال القبائل لإشراكهم في جبهات القتال .
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