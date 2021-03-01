شكرا لقرائتكم خبر عن أصيب بـ«كورونا» بعد أخذ اللقاح.. و«الصحة» ترد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تفاعلت وزارة الصحة مع استفسار مغرد أفاد بإصابة والده بعدوى فايروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وذلك بعد تلقيه التطعيم باللقاح المضاد للفايروس.

واستفسر المغرد عن احتمال الضرر الذي قد يتعرض له والده جراء الإصابة بعد التطعيم، لترد «الصحة» عبر حساب «الصحة 937» بقولها: «لا يوجد ضرر بإذن الله، عافاه الله».

يذكر أن وزارة الصحة قد أفادت بأنه لا توجد توصيات بإجراء فحص مخبري قبل تلقي لقاح كورونا الجديد.

كما أكد مساعد وزير الصحة المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي في المؤتمر الصحفي أمس (الأحد) بأن لا توجد مخاطر أو مضاعفات على من أصيبوا بفايروس كورونا ولم يعلموا بذلك ولم تظهر عليهم الأعراض، في حال توجههم لتلقي جرعة اللقاح.