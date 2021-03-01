السعودية | قصة البشت الحساوي الأغلى في العالم.. خياط سعودي يروي

شكرا لقرائتكم قصة البشت الحساوي الأغلى في العالم.. خياط سعودي يروي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - باستخدام أجود أنواع الخيوط الذهبية، يبدأ الخمسيني حبيب بو خضر في حبكة أغلى أنواع التطريز في العالم، والتي لطالما تميزت به الأحساء شرق السعودية بالخياطة اليدوية الأصيلة على أيادي أحسائية منذ مئات السنين، وتختتم بلمسات جمالية على كل أنواع الأقمشة الخاصة بالبشوت، وتعرف بمسميات، الملكي، والمخومس، والمتوسع، والطابوق، والمرايا.

"الخليج 365" التقت بوخضر، الذي عشق هذه المهنة وقضى أكثر من 40 عاماً متباهياً بها داخل السعودية وخارجها، يقول: "من صغري وأنا أرى عائلتي تعمل بهذه المهنة، فعشقوها وحرصوا على نقلها لنا، فغلاء البشت الحساوي يعود إلى جودة المواد المستخدمة في صناعته من الخيوط والأقمشة وطرق العمل به والتي تعتبر الفريدة والأصيلة".

وأضاف: "الخيوط المستخدمة في البشوت هي أصلها خيوط مصنوعة من الفضة، وسعر البشت الحساوي يختلف حسب نوع التطريز ونوع الأقمشة، منها القماش الياباني، والنجفي، والوبر، والألماني، ويتراوح سعر البشت من 3000 ريال إلى 10000.

والخيوط تتميز باللون الأصفر والفضي، ومدة خياطة بشت واحد هي 15 يوما، ونهاية الخياطة اليدوية تبدأ عملية "البرداخ" وهي تلميع البشت، ولبس البشت في الفترة الأخيرة أصبح ليس متعلقاً فقط بالرجال، أيضاً تتباهى به النساء لما يتميز به من فخامة وجودة".

2 صور البشت الحساوي

وتابع: "تميزت الأحساء عن باقي مناطق المملكة في الصناعة اليدوية، وفي عقد من الزمان كانت هذه المهنة منتشرة بكثرة في المنطقة، ولكن في الوقت الحالي أصبح القليل من يمارسها ويبدع فيها لصعوبتها على البعض".

وختم حديثه: "أكثر من 40 عاماً قضيتها في هذه المهنة أعلم وأتعلم، وشاركت في العديد من الفعاليات التي لا تعد، من أبرزها اليوم الوطني في السفارة السعودية في لندن ومهرجان الجنادرية وأيام الشارقة التراثية".