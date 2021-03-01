شكرا لمتابعة خبر عن الشيخ المطلق: أقبح اللؤم قسوة منع الزوجة التجمل مع أهلها في مناسباتهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

حذّر عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق، من منع الزوجة من زيارة أهلها.

وقال الشيخ المطلق، من أقبح اللؤم قسوة الزوج على زوجته التي تتفانى في خدمته وتدبير بيته وتربي أولاده وتعينه في صلة رحمه وهو يزرع القطيعة بينها وبين أهلها ويمنعها من التجمل معهم في مناسباتهم الاجتماعية.

وأضاف: وقد أوصى النبيﷺ بالنساء خيرًا. واشتهر عند الحكماء: ما أكرم النساء إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيم.