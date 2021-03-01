شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطن يتلقى لقاح كورونا بعد إصابة أحد أقاربه وتدهور حالته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف مواطن مسن عن قصة تلقيه اللقاح بعدما أصيب أحد أفراد أسرته؛ مما دفعه إلى التوقف عن التهرب من الحصول على اللقاح المُضاد، والحرص على التسجيل وتلقي الجرعة الأولى.

وأوضح المواطن المُسن في لقاء مع قناة "الإخبارية"، إنه تهرب أكثر من مرة في مسألة الحصول على اللقاح المُضاد للفيروس، لكنه رأى في النهاية أن الأفضل له هو التسجيل وتلقي اللقاح.

وأشار إلى أنه اقتنع بالأمر وجدوى اللقاح بعد إصابة أحد أفراد عائلته بالفيروس ودخوله العناية المركزة، ناصحاً الجميع بالمبادرة وأخذ اللقاح.