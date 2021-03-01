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مكافحة التستر: حجم سوق المتسترين بلغ نحو 400 مليار ريال خلال عام

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد الرئيس التنفيذي لبرنامج مكافحة التستر التجاري أحمد السويلم، أنه يجرى العمل على إطلاق مؤشر للتستّر التجاري، بالتعاون مع هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي، للحصول على دلالات توضح حجم التعاملات المالية.

وقال السويلم على هامش الاجتماع التعريفي حول الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر، إن حجم الأموال المشتبه في تستّرها للعام 2019 بلغت نحو 300 إلى 400 مليار ريال.

وأشار غلى أن تكلفة الرقابة هي أعلى دائما من إيرادات التمكين، موضحا أن هنالك العديد من المبادرات التي نتعاون من خلالها مع البنك المركزي ألا وهي "دلالات الاشتباه بالتستّر التجاري ونمط وسلوك الحوالات ما بين الأفراد المتستر عليهم.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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