شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. جراح في المدينة المنورة ينقذ حياة مريضة أفغانية دون مقابل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

قام الجراح هاني الجهني بالمساهمة في إنقاذ حياة مريضة أفغانية كانت تعاني من ورممن منطقة الدماغ.

وذكر، خلال حديثه في برنامج ياهلا المذاع على قناة روتانا خليجية، أنه تعرف على مقيم أفغاني أثناء قيامه بتأسيس منزله بالمدينة المنورة.

ولفت إلى أن هذا المقيم عرض عليه حالة مرضية لأمرأة أفغانية تعاني من ورم في الدماغ، مضيفا أنه استغرق 3 أشهر لتجهيز الأدوات والمعدات اللازمة لإزالة الورم منها.

ونوه بأنه فعل كل ذلك دون مقابل مادي، كما ساهم بعض المتبرعين أيضا في توفير المال اللازم لعلاجها.