شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. فيصل العبدالكريم: الكثير من المواطنين لديهم مشاكل تستر دون أن يدرون والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال المهتم بشؤون المستهلك، فيصل العبدالكريم، إن الكثير من المواطنين لديهم جهل بمفهوم التستر التجاري، ومشاكل تستر دون أن يدرون.

وأضاف فيصل العبدالكريم، خلال مشاركته في برنامج ياهلا المذاع على قناة روتانا خليجية، أن بعض الأفراد ليس لديهم معرفة بمفهوم التستر التجاري، لذلك يقعون به دون أن يدري.

ولفت إلى أن التستر التجاري على العمالة يترتب عليه آثار سلبية، مؤكداً أن مثل هذه العمالة منتشرة في عدة مجالات ومنها الزراعة وتسويق وبيع المنتجات في الأسواق.