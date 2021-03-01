شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: أمطار متفاوتة على 7 مناطق خلال الـ 24 ساعة القادمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

توقع خبير الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني، خلال الـ 24 ساعة القادمة من اليوم الأثنين حتى صباح الثلاثاء، هطول أمطار متفاوتة على عدة مناطق.

وأوضح الحصيني أنه من المتوقع هطول أمطار من خفيفة لمتوسطة، وحبات برد على أجزاء من مناطق: الرياض، والشرقية، والباحة، وعسير، ومكة، وجازان، والحدود الشمالية.

وأشار إلى انخفاض طفيف في الحرارة من3 لـ 4 درجات عن أمس الأحد على معظم المناطق.