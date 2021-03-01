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الحصيني: أمطار متفاوتة على 7 مناطق خلال الـ 24 ساعة القادمة

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

توقع خبير الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني، خلال الـ 24 ساعة القادمة من اليوم الأثنين حتى صباح الثلاثاء، هطول أمطار متفاوتة على عدة مناطق.

وأوضح الحصيني أنه من المتوقع هطول أمطار من خفيفة لمتوسطة، وحبات برد على أجزاء من مناطق: الرياض، والشرقية، والباحة، وعسير، ومكة، وجازان، والحدود الشمالية.

وأشار إلى انخفاض طفيف في الحرارة من3 لـ 4 درجات عن أمس الأحد على معظم المناطق.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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