شكرا لمتابعة خبر عن مواطنة تستنجد: زوجي يشرب ويجي يضربني بساطور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشفت مواطنة عن تعرضها للتعنيف على يد زوجها، مناشدة بالبحث عن حل لمشكلتها، خاصة أنها ليس لديها أحد من عائلتها تلجأ إليه.

وقالت المواطنة: " زوجي يشرب ويجي آخر الليل يضربني أنا، وعيالي، وآخر مرة ضربني بساطور وسبب لي جروح " .

وتابعت السيدة: " كلمت أهله عشان يشوفون له حل قالوا لي انتِ كذابة، ولدنا ونعرفه، مع العلم إني ما عندي أحد أسند عليه " .

وأضافت: " مابي اتطلق لأني أعرف نظرة المجتمع للمطلقة اللي عندها حل تعلمني ودعواتكم لي ".

وتفاعل مركز بلاغات العنف الأسري مع السيدة، طالبًا منها التواصل عبر الرسائل الخاصة لمتابعة مشكلتها.