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مواطنة تستنجد: زوجي يشرب ويجي يضربني بساطور

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشفت مواطنة عن تعرضها للتعنيف على يد زوجها، مناشدة بالبحث عن حل لمشكلتها، خاصة أنها ليس لديها أحد من عائلتها تلجأ إليه.

وقالت المواطنة: " زوجي يشرب ويجي آخر الليل يضربني أنا، وعيالي، وآخر مرة ضربني بساطور وسبب لي جروح " .

وتابعت السيدة: " كلمت أهله عشان يشوفون له حل قالوا لي انتِ كذابة، ولدنا ونعرفه، مع العلم إني ما عندي أحد أسند عليه " .

وأضافت: " مابي اتطلق لأني أعرف نظرة المجتمع للمطلقة اللي عندها حل تعلمني ودعواتكم لي ".

وتفاعل مركز بلاغات العنف الأسري مع السيدة، طالبًا منها التواصل عبر الرسائل الخاصة لمتابعة مشكلتها.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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