شكرا لمتابعة خبر عن مواطنة تكتشف خيانة زوجها بعد تفتيش جواله وتطالب بالتعويض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

عثرت مواطنة في جدة على رسائل بجوال زوجها مع فتاة تجمعه بها علاقة، وذلك إثر تفتيشها للجوال دون علمه.

وبمواجهته أقر الزوج بأنه على علاقة مع أخرى وسوف يتزوج بها، لتلجأ لرفع دعوى قضائية لطلب الطلاق وتعويض مادي.

وأكدت السيدة للمحامي الذي توجهت إليه أنها تقوم بكافة الواجبات الزوجية له وتراعي ظروفه، كما تساهم معه في توفير المتطلبات الأساسية لأسرتها وأبنائها وتقوم بدفع إيجار السكن، بحسب الوطن.

وفي هذا السياق أوضح المستشار القانوني عاصم الملا أنه لا يحق للزوجة تفتيش جوال زوجها أو العكس، وقد يرفع الزوج على زوجته قضية يطالب فيها محاسبتها لقيامها بذلك.