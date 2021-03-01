شكرا لمتابعة خبر عن آل الشيخ يتكفل بإنتاج برنامج عن معالم الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أبدى معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، استعداده للتكفل ببرنامج عن معالم الرياض.

وعرض آل الشيخ على الصحافي وصانع المحتوى " محمد الهمزاني "، أن يقوم بدعمه لإنتاج برنامج عن شوارع الرياض ومزارعها.

وقال آل الشيخ: " محمد ابي إذا وافقت، أدعمك تسوي برنامج عن بيوت الرياض وشوارعها التاريخية، ومزارعها، وانا بتكفل بإنتاجه ".

ومن المقرر أن يجتمع آل الشيخ مع الهمزاني، خلال الأسبوعين القادمين لمناقشة الفكرة.