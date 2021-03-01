اخبار السعوديه

آل الشيخ يتكفل بإنتاج برنامج عن معالم الرياض

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن آل الشيخ يتكفل بإنتاج برنامج عن معالم الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أبدى معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، استعداده للتكفل ببرنامج عن معالم الرياض.

وعرض آل الشيخ على الصحافي وصانع المحتوى " محمد الهمزاني "، أن يقوم بدعمه لإنتاج برنامج عن شوارع الرياض ومزارعها.

وقال آل الشيخ: " محمد ابي إذا وافقت، أدعمك تسوي برنامج عن بيوت الرياض وشوارعها التاريخية، ومزارعها، وانا بتكفل بإنتاجه ".

ومن المقرر أن يجتمع آل الشيخ مع الهمزاني، خلال الأسبوعين القادمين لمناقشة الفكرة.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا