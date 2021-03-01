شكرا لمتابعة خبر عن توقف مؤقت لخدمات تطبيق "صحتي" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الصحة، عن توقف مؤقت لخدمات تطبيق "صحتي"، لإجراء بعض أعمال الصيانة.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أعلن اليوم الأحد، عن تسجيل 322 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لفيروس كورونا، عن تسجيل 294 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 368,305 حالة تعافي، فضلًا عن تسجيل 6 حالات وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6494 حالة وفاة.