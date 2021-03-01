شكرا لمتابعة خبر عن الكشف عن الاشتراطات المتعلقة بالمخالفات في السكن الجماعي للأفراد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اليوم الأحد، عن أبرز الاشتراطات المتعلقة بالمخالفات في السكن الجماعي للأفراد.

وأشارت إلى أنه تم البدء بتسيير جولات رقابية على السكن الجماعي للأفراد، وتطبيق الغرامات والمخالفات.

وشملت الاشتراطات: دورة مياه واحدة على الأقل لكل 5 أفراد، و4 أمتار مربعة على الأقل للفرد الواحد في غرف النوم.

واشترطت توفير النظافة والصيانة والتشغيل والتعقيم، ومكافحة الحشرات والقوارض في جميع مرافق السكن، وكذلك توفر التهوية الطبيعية الدائمة داخل المطابخ.