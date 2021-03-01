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الصحة: لا يلزم إجراء فحص كورونا قبل تلقي اللقاح.. و4 نصائح بعد التطعيم

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الرياض - محمد عبدالله - منها مراقبة ظهور الأعراض الجانبية جيدًا

أوضحت وزارة الصحة، أنه لا توجد توصيات بإجراء فحص فيروس قبل تلقي اللقاح، مشيرة إلى أربعة تعليمات يجب على المستفيد تطبيقها بعد أخذ اللقاح.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه «لا توجد توصيات بعمل فحص مخبري قبل تلقي لقاح كورونا الجديد».

وقال المواطن في استفساره: هل يلزم إجراء فحص كورونا قبل أخذ اللقاح؟

من جهة أخرى، أوضحت وزارة الصحة، أنه ينصح بعد أخذ اللقاح بالتعليمات التالية:

ـ مراقبة ظهور الأعراض الجانبية جيدًا وتسجيلها فور ظهورها.

ـ مراقبة المريض لنفسه حول حدوث حالة صحية أخرى لمدة 3 أسابيع.

ـ تبني نمط حياة صحي والابتعاد عن التوتر لتعزيز المناعة.

ـ الاستمرار بتطبيق الإجراءات الاحترازية العامة .

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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