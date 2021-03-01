«حساب المواطن» يوضح كيفية التعامل مع السجل التجاري للتابع

أوضح برنامج حساب المواطن، ضرورة الافصاح عن السجل التجاري للتابع، مشيرًا إلى كيفية التعامل مع السجل الذي بدون عوائد.

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج،عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطن بهذا الشأن، أنه «في حال وجود سجل تجاري للتابع لابد من الإفصاح عنه، واختيار نوع الدخل (نشاط تجاري) والمصدر (سجل تجاري)».

وأشار البرنامج إلى أنه في حال كان السجل التجاري للتابع بدون عوائد، يتم اختيار الدخل (صفر).

وأضاف البرنامج أنه يلزم تقديم اعتراض على عدم الأهلية بسبب السجل التجاري، عن طريق التوجه إلى الحساب عبر البوابة الإلكترونية، ثم (دراسة الأهلية)، وذلك في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

وقال المواطن في استفساره: إن زوجته استخرجت سجلًا تجاريًا الشهر الماضي، وجاء الآن أنها (غير مؤهل)، على الرغم من أن سجلها التجاري بدون أي دخل؟.

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